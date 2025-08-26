Sul territorio

Rinvenuta in acqua incosciente, 77enne soccorsa in codice rosso

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 agosto.

San Fermo della Battaglia
Pubblicato:

Soccorsi allertati alle 11.50: una donna di 77 anni è stata rinvenuta in acqua incosciente e trasportata in codice rosso all’ospedale.

Donna incosciente in acqua

Non è ancora nota la dinamica dell’evento che nella mattina di oggi, martedì 26 agosto, si è verificato nell’impianto sportivo di via Fittavolo 2, a San Fermo della Battaglia. Una donna di 77 enne è stata rinvenuta in piscina incosciente.

Soccorsi sul posto

Sul posto si sono precipitati un’auto medica, un’ambulanza e i Carabinieri. La donna è stata trasportata e ospedalizzata in codice rosso, all’ospedale Sant’Anna.

