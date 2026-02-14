Ripartiti i lavori in piazza dopo un lungo stop

A Cremnago di Inverigo sono ripartiti i lavori per la riqualificazione di piazza San Vincenzo dopo un lungo stop. L’intervento dovrebbe durare poco meno di un mese.

Operai al lavoro

Dopo tanta attesa, gli operai sono tornati al lavoro. Ripartiti da circa una settimana gli interventi in piazza San Vincenzo a Cremnago per il rifacimento dell’area antistante la chiesa nella principale piazza della frazione. Il progetto prevede una riqualificazione completa dell’area antistante l’ufficio postale, con un collegamento che arriva fino al cimitero per le persone diversamente abili. L’azienda che si era aggiudicata la gara però aveva avuto alcune difficoltà, tanto che i lavori, la cui conclusione era inizialmente prevista per lo scorso maggio. L’Amministrazione, alla luce del lungo stop, aveva dunque deciso di interrompere i rapporti in ottobre, ma per affidare i lavori all’azienda seconda classificata nella graduatoria serviva l’ok della Provincia.

Un mese di intervento

Il via libera è arrivato nelle scorse settimane e ora i lavori hanno preso finalmente il via.

“L’intervento dovrebbe durare poco meno di un mese – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni – Siamo felici che dopo questo lungo stop il cantiere sia ripartito. Abbiamo atteso tanto, ma alla fine ci siamo”.

Ora dipenderà soprattutto dalle condizioni meteorologiche. Mentre per il parco giochi e la piantumazione degli alberi bisognerà invece necessariamente aspettare la primavera: in questo caso l’intervento è previsto in aprile.