Riprendono le letture per bambini con la biblioteca

Riprendono le letture per bambini dai 3 ai 5 anni.

Letture per bambini con la Biblioteca di Erba

Le letture dedicate ai piccoli si svolgeranno all’aperto, nel prato della Biblioteca di Erba, grazie alla collaborazione delle lettrici volontarie del progetto “Nati per leggere”. L’appuntamento è in programma per sabato 19 settembre, alle 16.

E’ necessaria la prenotazione al n. 031/615281 e il numero massimo di partecipanti è di 12 bambini accompagnati ciascuno da un adulto. In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata.