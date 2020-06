Sono riprese nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno 2020, le ricerche dell’uomo originario del Trentino, ma residente in provincia di Varese, sparito ieri, a Pino, località di Varenna, sopra la frazione di Fiumelatte.

Riprese le ricerche del 39enne sparito a Varenna

L’allarme sarebbe scattato dopo il ritrovamento dell’auto dell’uomo all’interno della quale è stato trovato un biglietto che ha destato profonda preoccupazione. Per tutta la giornata di domenica Squadre di Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, in collaborazione con i Carabinieri hanno battuto palmo a palmo la zona concentrandosi anche nelle aree più impervie. Le ricerche sono state sospese in serata, anche a causa delle avverse condizioni meteo, e come detto sono ripartite oggi anche con l’ausilio dei droni che stanno riprendendo dall’alto le zone a monte. Non solo: l’area è stata anche sorvolata da un elicottero, mentre nelle acque del lago sono scesi i sommozzatori.