Riqualificati i bagni della palestra della scuola: intervento da 142mila euro

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A Merone riqualificati i bagni della palestra della scuola Aldo Moro. L’Amministrazione continua a investire sulla qualità e sulla sicurezza degli edifici scolastici.

142mila euro di intervento

Nell’estate appena trascorsa si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dei bagni e degli spogliatoi della palestra della scuola secondaria Aldo Moro: un intervento del valore complessivo di circa 142.000 euro, realizzato anche grazie a un contributo di 100.000 euro di Regione Lombardia. I lavori, programmati nei mesi di chiusura della scuola, hanno consentito di intervenire in maniera radicale sugli spazi, con il rifacimento degli impianti idrico-sanitario ed elettrico, una nuova e più funzionale distribuzione interna e l’eliminazione delle barriere architettoniche, rendendo gli ambienti più accessibili, sicuri e inclusivi.

Parla il sindaco

“Abbiamo scelto di investire concretamente sulla nostra scuola – dichiara il sindaco Alfredo Fusi – Crediamo che ambienti scolastici sicuri, funzionali e accessibili siano una priorità per tutta la comunità. Siamo particolarmente soddisfatti di aver concluso i lavori nei tempi previsti, senza interferire con l’attività didattica”.

L’intervento rappresenta però soltanto una parte di un progetto più ampio. Nel novembre 2025 l’Amministrazione aveva infatti approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica del valore complessivo di circa 630.000 euro, articolato in tre lotti funzionali, per la riqualificazione dei diversi blocchi bagno della scuola.

“Non ci fermiamo qui – prosegue il primo cittadino – Proprio in questi giorni abbiamo partecipato al bando regionale “Scuola Si-Cura”, candidando il secondo lotto del progetto, per il quale abbiamo richiesto un contributo di 160.000 euro a fronte di un investimento complessivo di circa 198.500 euro. Attendiamo ora la valutazione della Regione e la graduatoria prevista per il 2027”.

Obiettivo proseguire

L’obiettivo dell’Amministrazione è quindi proseguire, compatibilmente con le risorse disponibili e con l’ottenimento dei finanziamenti, nel percorso di riqualificazione complessiva della scuola Aldo Moro, intervenendo progressivamente su tutti gli spazi che necessitano di essere ammodernati.