Rischio aumento furti nell’Olgiatese: i deputati leghisti presentano un’interrogazione al Governo

I deputati leghisti Eugenio Zoffili, Claudio Borghi, Alessandra Locatelli e Nicola Molteni hanno presentato un’interrogazione al Ministro dell’interno e al Ministro della difesa.

“Per effetto del ritorno dell’ora solare, è aumentato il rischio di furti o tentativi di intrusione nella zona di Olgiate Comasco e, in generale, in tutta la provincia di Como, tanto che i cittadini si sono organizzati nel “Controllo di vicinato”, spiegano. Nell’interrogazione viene fatto presente che il Controllo di vicinato ha segnalato ai cittadini dell’olgiatese tre donne senza fissa dimora che si aggirano per il territorio, con lo scopo di introdursi nelle proprietà private. “In particolare – si legge – le sentinelle mettono in guardia la popolazione da truffatori che tentano di approfittare dell’emergenza epidemiologica per compiere raggiri, fingendosi personale sanitario che effetua tamponi a domicilio, allertando i cittadini che nessuno è stato autorizzare tamponi a domicilio per la ricerca dei contagi da Covid”. Lo scorso sabato invece, sulle pagine del Giornale di Olgiate, avevamo messo in luce un furto sventato al cimitero, grazie alla prontezza di una settantenne. L’episodio è accaduto domenica 1 novembre quando uno sconosciuto si è avvicinato a una donna nei pressi dei colombari.

Il problema di truffe e furti, non è una questione nuova. “Nel 2018, durante il Governo Conte I, il Ministero dell’interno aveva messo a punto un programma di controlli straordinari in tutta la provincia che aveva portato, secondo i dati febbraio 2019, ad una drastica riduzione dei reati predatori, quali furti e rapine”. I deputati chiedono quindi quali iniziative si intendono mettere in campo per garantire la sicurezza dei cittadini.