Rischio di legionella: chiusi gli spogliatoi del campo sportivo

Rischio di legionella a Lurate Caccivio: firmata l’ordinanza di chiusura degli spogliatoi.

Rischio di legionella

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti idrici degli spogliatoi della palazzina del campo sportivo, sono emersi valori che richiedono ulteriori verifiche tecniche e sanitarie in relazione al rischio di legionella. Necessario, come puntualizzato nell’apposita ordinanza, procedere con ulteriori controlli, campionamenti e interventi sugli impianti.

Per precauzione chiusi gli spogliatoi

Così l’ordinanza firmata dalla sindaca Serena Arrighi: “Necessario, in via precauzionale e nelle more del completamento degli accertamenti e delle attività tecniche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, adottare misure temporanee a tutela della salute pubblica”. Quindi, “chiusura temporanea degli spogliatoi della palazzina del campo sportivo comunale, con la sospensione di tutte le attività sportive e associative ivi svolte; divieto di utilizzo degli spogliatoi, delle docce e dei rubinetti presenti nella strutture”.

Ulteriori controlli

Gli uffici competenti provvederanno con urgenza agli ulteriori controlli tecnici, ai campionamenti e agli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura degli spogliatoi. La Polizia locale di Lurate Caccivio opererà per il rispetto dell’ordinanza.