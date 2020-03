La sala operativa della protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) per rischio vento forte, dalle ore 18 di oggi, mercoledì 25 marzo, nelle province di Como e Lecco.

Attenzione rischio vento forte nel Comasco

Una circolazione depressionaria tra Balcani e Mare Adriatico favorisce l’afflusso di aria fredda sulla Lombardia, determinando un sensibile calo termico.

Dalle ore centrali di oggi, 25 marzo, previste deboli precipitazioni su Alpi, Prealpi e Alta Pianura; possibili a carattere nevoso fino a basse quote. Attesi venti in rinforzo dai quadranti orientali: fino a moderati a tratti forti in pianura (medie orarie comprese tra 15 e 35 km/h, raffiche fino a 35-60 km/h); moderati o forti in montagna (tra i 700 e i 1500 metri circa medie orarie in serata comprese tra 30 e 45 km/h; velocità medie orarie superiori a quote oltre 1500 metri, in particolare sui settori retici di confine, raffiche fino a 35-90 km/h). Giovedì 26 marzo, possibili rinforzi di vento dai quadranti orientali.

Avviso di criticità regionale n. 28 del 24 marzo 2020