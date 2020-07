Rissa a Cantù disposta la chiusura del Turkish Kebap di via Roma

Nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio 2020, i Carabinieri di Cantù hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività di pubblico esercizio a carico del titolare del locale pubblico “Turkish Kebap” di Roma a Cantù.

Rissa a Cantù chiuso il Turkish Kebap di via Roma

La notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio le pattuglie sono intervenute in Piazza Garibaldi, vicino all’esercizio pubblico, per una rissa. All’atto dell’intervento, sono stati trovati sul posto due giovani con ferite al capo e alle gambe. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che si era verificata un’aggressione per futili motivi da parte di due persone nordafricane che li minacciavano con una bottiglia di vetro e poi con un coltello. Il motivo era il turno in fila per la consumazione.

Il tutto si era verificato all’interno del locale pubblico. I successivi approfondimenti condotti dal Nucleo Operativo e Radiomobile e confluiti nella proposta indirizzata al Questore di Como finalizzata alla chiusura del “Turkish Kebap”, hanno messo in luce quest’ultimo come luogo di abituale ritrovo di persone pericolose e dedite all’uso di bevande alcoliche, nonché come luogo nel quale si erano verificati ulteriori liti e schiamazzi nel recente passato. Disposta quindi la chiusura dell’esercizio pubblico per 15 giorni a decorrere da oggi, giorno di notifica del provvedimento di sospensione e chiusura che, in sintesi, è finalizzato a fornire una sempre maggior sicurezza alla cittadinanza.