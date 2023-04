Questa mattina, venerdì 28 aprile 2023, si è verificata una rissa in quel di Cantù: due uomini di origine straniera hanno dato il via a un duello armati di bottiglie.

Rissa a Cantù: due stranieri si prendono a bottigliate

È successo tutto questa mattina, intorno alle 8, in via dei Mille a Cantù, dove due uomini di origine straniera si sono resi protagonisti di una colluttazione. Le motivazioni non sono chiare e sono ancora in via di accertamento da parte delle Forze dell'ordine, ma quello che è certo è che i due avevano dei conti in sospeso.

Armati di bottiglie gli uomini hanno iniziato a malmenarsi cospargendo di sangue anche la zona dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Cantù a sedare gli animi e un'ambulanza del 118 a medicare i due che si erano feriti a vicenda. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni.