Rissa a Cantù, intervengono i Carabinieri SIRENE DI NOTTE

Rissa a Cantù, intervengono i Carabinieri. Le Forze dell'ordine sono state allertate intorno alle 23.16 di ieri sera per un evento violento scoppiato in via IV Novembre. Sul posto, in codice giallo (media gravità) anche un'ambulanza della Croce bianca di mariano Comense.

Oltre la rissa anche tre aggressioni

Nel corso della nottata si sono registrate anche tre aggressioni. La prima è avvenuta a Guanzate intorno alle 20.39 e ha coinvolto un uomo di 24 anni in via Quirico, in prossimità del civico 4. Il giovane è stato soccorso dalla Croce azzurra di Cadorago ed è stato trasportato all'ospedale di Cantù in codice verde. Sul posto i militari della Compagnia di Cantù. Due opre più tardi una seconda aggressione a Caslino al Piano: in. questo caso a essere coinvolto un uno di 34 anni in via IV Novembre. Anche lui è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cantù. Le sue condizioni non sarebbero serie. Allo stresso orario, una terza aggressione anche a Erba, in piazza Matteotti. I soccorritori della Sos di Canzo hanno portato all'ospedale di Erba un ragazzo di 29 anni.

Ubriaca in strada a Como, soccorsa

Venti minuti dopo mezzanotte, la Croce azzurra di Como è intervenuta in codice rosso (massima gravità) per soccorrere una donna di 29 anni in via Canturina, a Camerlata. La donna, visibilmente ubriaca non è comunque stata trasportata in ospedale.