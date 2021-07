Rissa a Como e due incidenti a Bellagio e San Fermo SIRENE DI NOTTE

Notte movimentata quella dei festeggiamenti per la Nazionale italiana campione d’Europa. Grande lavoro per i soccorritori.

Rissa a Como e due incidenti a Bellagio e San Fermo

Si segnalano quattro intossicazioni etiliche: tre a Como e una a Canzo. A Como, in via Giacomo Leopardi, anche una rissa con due giovani di 23 e 24 anni finiti all’ospedale tra la 1 e le 2. Intorno alle 23 un’aggressione invece a Vertemate con Minoprio.

Grande paura per un investimento di un giovane di 19 anni, a San Fermo della Battaglia, in via Noseda. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica, non è stato però necessario il trasporto in ospedale. Tutto è successo poco prima di mezzanotte. Alle 4.30, un altro incidente con una giovane di 21 anni che è finita contro un ostacolo. Soccorsa, è stata trasportata in codice giallo in ospedale. In entrambi i casi saranno poi le Forze dell’ordine a stabilire quanto accaduto.