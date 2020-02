Rissa a Erba SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Rissa a Erba

I soccorritori sono stati allertati per un evento violento, classificato come rissa, in via Turati. Coinvolti due uomini di 44 anni. L’ambulanza, dopo le prime cure sul posto, ha fatto rientro all’ospedale in codice verde. Spetterà alle Forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare un incidente stradale in Alta Valle Intelvi, dove è avvenuto uno scontro tra auto, in via Provinciale. A Como invece, in via Borgo Vico, una ferita per un uomo di 37 anni, trasportato poi al Sant’Anna in codice verde.