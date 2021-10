Rissa a Montano Lucino SIRENE DI NOTTE

I soccorsi

Sono stati coinvolti tre giovani, soccorsi da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como.

Rissa a Montano Lucino.

Paura questa notte a Montano Lucino, poco dopo le 4, in via Leopardi, dove si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni giovani. Ad averne la peggio sono stati tre ragazzi di 22, 24 e 28 anni per i quali è stato necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù, impegnati nella ricostruzione dei fatti. I giovani sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Incidente a Bulgarograsso

Un incidente senza gravi conseguenze si è verificato attorno alle 2 in via per Appiano a Bulgarograsso. Sono stati coinvolti una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 21 e 25 anni. Sulla dinamica, che ha visto coinvolte due vetture, stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Cantù. I giovani sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Tradate.