Rissa a Schignano, incidenti a Como SIRENE DI NOTTE

Rissa a Schignano e incidenti nella notte

Diversi gli interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa. Il primo intorno alle 23.30 a Tremezzina, in via Provinciale Regina all'altezza del civico 26 per infortunio di un 18enne che ha richiesto l'intervento in codice rosso di un'ambulanza e un'automedica ripartite in codice giallo verso l'ospedale Sant'Anna.

Ambulanza al lavoro dopo la mezzanotte a Bregnano per un 86enne sentitosi male in via Milano e ricoverato in codice verde a Saronno. Triplo incidente poi a Como: il primo pochi minuti dopo la mezzanotte in via Bellinzona fra auto e moto, con ferito un 34enne ricoverato in codice verde; il secondo invece fra due auto in via Solone Ambrosoli dopo l'1.30 con tre persone coinvolte, tra cui una 25enne e una 28enne chiusosi anch'esso con un trasporto in codice verde al Sant'Anna; il terzo fra due auto sempre in via Ambrosoli poco prima delle 3, con una persona di 27 anni lievemente ferita.

Poco dopo le 2.30 rissa a Schignano in via Roma: allertato i carabinieri di Menaggio e attivata un'ambulanza in codice giallo per il soccorso di una persona di 37 anni portata a Gravedona per le cure necessarie.

Infine paura a Rodero alle 3 del mattino quando lungo la Sp20 un29enne è caduto dalla moto riportando fortunatamente solo lievi ferite, curate all'Ospedale di Circolo di Varese.