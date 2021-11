dopo l'episodio di settembre

Il Questore di Como ha emesso i provvedimenti.

Rissa al bar Hocus Pocus, 6 denunciati: per 3 di loro il Daspo Willy, gli altri allontanati da Erba per 2 anni.

Rissa al bar Hocus Pocus, 6 denunciati: per 3 di loro il Daspo Willy, gli altri allontanati da Erba per 2 anni

Dopo la denuncia per rissa, avvenuta lo scorso 25 settembre al bar Hocus Pocus di Erba, nei confronti dei sei partecipanti di età ricompresa tra i 35 e 22 anni, tutti identificati ad esito dell’attività investigativa svolta dalla Stazione dei Carabinieri di Erba, il Questore di Como ha potuto emettere adeguate misure di prevenzione personali tipiche, ovvero previste dal Codice antimafia quali il Foglio di Via Obbligatorio, ed atipiche, riconducibili al Decreto Sicurezza D.L. n. 14/2017, ovvero il cosiddetto Daspo Willy.

In particolare a tre dei sei denunciati, tutti residenti nella cittadina di Erba, ad esito di attenta valutazione delle condotte violente poste in essere ed in relazione alla pericolosità sociale dimostrata, è stato irrogato il Daspo Willy (Dacur), che impone loro il divieto di frequentare o stazionare nelle vicinanze del bar Hocus Pocus per un periodo che varia dai 6 ai 9 mesi. In caso di violazione, gli stessi rischiano la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8000 fino a 20 mila euro.

Per i restanti tre denunciati, tutti residenti in paesi limitrofi ad Erba, invece in considerazione dei precedenti specifici, avvezzi ad analoghi episodi, è stato emanato il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Erba per un periodo di 2 anni.