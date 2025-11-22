Rissa fuori dal pub: denunciati due giovani delle baby gang

Attimi di tensione nella serata di ieri, venerdì 21 novembre, fuori dall’Irish Pub a Cantù. Sei giovanissimi hanno causato caos e disordini e solo l’intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato che la situazione degenerasse.

Il fatto

Tutto ha avuto inizio attorno alle 23 fuori dal locale in piazza Martiri di Belfiore. Un gruppo di giovani già noti per appartenere alle baby gang che più volte hanno creato disordini in città, ha iniziato ad avere comportamenti violenti, provocando lo spavento degli avventori. Sul posto è arrivata dapprima una pattuglia della Polizia locale, raggiunta poco dopo anche dai tre militari dell’Esercito presenti, proprio da ieri sera, in piazza Garibaldi.

Le denunce

Dal momento che la situazione rischiava di degenerare, sono arrivati anche i Carabinieri del Sio e quelli della Stazione di Cantù. Una quindicina di operatori hanno posto fine al violento comportante dei giovani. I quali sono stati identificati e due di loro, classe 2007 e 2008, sono stati denunciati per non avere rispettato il divieto di avvicinamento alla città, che era stato imposto loro a seguito di precedenti fatti criminosi commessi sul territorio canturino.