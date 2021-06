Rissa in largo Giacomo Leopardi: tre feriti, intervengono i Carabinieri

Nella serata di oggi, lunedì 14 giuguno 2021, c'è stata una rissa in largo Giacomo Leopardi a Como. L'allarme è scattato intorno alle 20.

Rissa in largo Giacomo Leopardi

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze e un'automedica, in codice rosso. Insieme a loro anche i Carabinieri di Como. Protagonisti dell'accaduto alcuni giovani, sei in totale. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, un primo diverbio, senza scontri, sarebbe avvenuto tra i titolari del bar Manara caffè e un gruppo di ragazzi che si trovava al bar Pappafico. Lo scontro vero e proprio sarebbe avvenuto successivamente, al Manara, dove si erano recati i ragazzi del Pappafico. Nella colluttazione un giovane è stato ferito con un taglio alla spalla, ampio ma fortunatamente non profondo. Un altro ragazzo ha riportato invece escoriazioni, mentre un terzo una contusione alla testa.

I feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche. Sul posto invece i Carabinieri stanno acquisendo i filmati per arrivare all'esatta ricostruzione della dinamica.