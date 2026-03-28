Rissa in piazza Garibaldi, un ferito

Rissa in piazza Garibaldi nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 marzo.

Il fatto

L’evento si è verificato qualche minuto prima delle 18. Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, due uomini di origine straniere hanno avuto un acceso diverbio nei pressi della centralissima piazza della città. Ne è seguita una colluttazione violenta, degenerata in una scazzottata. Uno dei due, un uomo di 37 anni, ha riportato le conseguenze peggiori. Ha quindi raggiunto piazza Garibaldi, dove è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa, supportata da un’auto infermieristica. Il ferito è stato quindi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù, impegnati nella ricostruzione del fatto.

Niente accoltellamento

In un primo momento era girata la voce che uno dei due uomini coinvolti nella rissa fosse stato ferito da una pugnalata. Da quanto è stato possibile apprendere, però, nella colluttazione non sarebbe stata utilizzata un’arma bianca.