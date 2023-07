Rissa in piazza Padania a Erba: voleva mangiare un kebab ma senza pagare.

Parapiglia nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023 in piazza Padania, di fronte alla stazione di Erba. Intorno all'una del mattino infatti è arrivata una chiamata al 112 per una rissa in atto tra quattro persone. Da quanto è stato possibile ricostruire uno straniero, di origini marocchine, si è recato in un locale da asporto presente in piazza per mangiare un kebab. Una volta servito però non avrebbe voluto pagare quanto dovuto e, già notevolmente alterato dall'alcol, ha aggredito i responsabili dell'attività commerciale.

I tre non sono rimasti a guardare e si è scatenata una rissa. A quel punto, oltre ai Carabinieri di Erba per calmare gli animi, sono arrivate un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e un'auto medica. Tre gli uomini feriti di 26, 38 e 39 anni, ma solo il "cliente" è stato trasportato per accertamenti in codice verde all'ospedale di Lecco. Tutti e quattro i coinvolti sono stati però denunciati per lesioni reciproche.