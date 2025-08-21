Rissa notturna in via Milano

Sicurezza

Ad avere la peggio un italiano, contuso in maniera non grave

Una rissa è avvenuta in via a Milano a Cantù la notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto 2025. Ad avere la peggio un uomo che è rimasto contuso, in maniera non grave.

La ricostruzione

La rissa è scoppiata in via Milano, fuori dalla sala slot. Intorno alla 1.30 di notte i Carabinieri di Cantù sono stati chiamati per una rissa in corso in via Milano tra 3 persone di origine straniera e un italiano. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato solo l'uomo italiano, gli altri 3 si erano già dati alla fuga. Ad avere la peggio è stato proprio l'italiano, che è rimasto contuso in maniera non grave e non ha fatto ricorso alle cure mediche. Al momento i motivi della lite non sono ancora noti. Durante la rissa è stato utilizzato dello spray al peperoncino e l'uomo di nazionalità italiana ha raccontato di aver visto uno dei 3 stranieri con in mano un coltello.

Sull'accaduto stanno indagando gli uomini del Radiomobile della Compagnia di Cantù e si dovrà aspettare per capire se dalle immagini acquisite sarà possibile risalire alle altre persone coinvolte.