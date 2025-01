Rissa tra minorenni al parco "Custera", denunciati quattro giovani

Rissa nel parco "Custera" di Lurate Caccivio, quattro giovani denunciati dalle Forze dell’ordine.

Tutti i minorenni coinvolti sono stati denunciati dai Carabinieri della locale Stazione per rissa e lesioni personali, a seguito di una violenta lite avvenuta proprio in centro città e, più per l’esattezza, all’interno dell’ampio polmone verde, ovvero il parco "Custera".

La rissa

I fatti risalgono alla scorsa settimana, occasione in cui un sedicenne residente in città e un quattordicenne di Olgiate Comasco si sono fronteggiati. Non contenti, della confronto avvenuto, il giorno successivo, i due giovani si sono nuovamente affrontati. Questa volta, però, hanno preferito chiamare altri due giovani "reclutati" per dare man forte. Alla rissa si sono presentati, quindi, un quindicenne di Appiano Gentile e un sedicenne di Oltrona di San Mamette. La vicenda ha comunque avuto un risvolto inaspettato per i protagonisti.

Daspo urbano

I militari, al termine delle indagini, hanno deferito in stato di libertà i quattro giovani, che dovranno ora rispondere di rissa e lesioni personali dinanzi all'Autorità giudiziaria minorile di Milano. Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali altri coinvolti nella rissa. A carico dei minori identificati, i Carabinieri hanno richiesto comunque l’applicazione del daspo urbano, con il quale sarà fatto divieto di frequentare alcune zone cittadine.