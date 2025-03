Rissa tra ragazzi, quattro giovani coinvolti: è la seconda volta

Seconda rissa a Lurate Caccivio, quattro giovani coinvolti.

Quattro avvisi orali del questore, sono stati firmati a carico di altrettanti minorenni, tutti residenti nell’Olgiatese, per fatti accaduti nello scorso mese di gennaio a Lurate Caccivio. Nel pomeriggio di San Valentino, due giovani, un 16enne di Lurate ed un 14enne di Olgiate Comasco per futili motivi hanno avuto una lite, sfociata il giorno seguente in un affronto molto più corposo che ha visto coinvolti altri due minorenni, un 15enne di Appiano Gentile ed un 16enne di Oltrona San Mamette.

Il provvedimento del questore

Essendo la seconda lite, considerata rissa aggravata a tutti gli effetti, la Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, in collaborazione con la Polizia Locale di Lurate Caccivio, al termine delle indagini nelle quali sono stati individuati e identificati i quattro responsabili, hanno stilato dapprima una informativa di reato diretta alla Procura dei Minorenni di Milano e poi, una dettagliata relazione tecnica direttamente al Questore di Como Marco Calì il quale, lette le motivazioni, ha firmato i quattro provvedimenti.