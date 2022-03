Risse e aggressioni, soccorsi al lavoro SIRENE DI NOTTE

Soccorsi

Prima chiamata della nottata da Cabiate. L'ultima, da Fino Mornasco

Notte movimentata quella fa sabato 5 e domenica 6 marzo, con diverse risse e aggressioni che hanno impegnato le forze dell'ordine e i soccorritori.

Nottata di risse e aggressioni

Prima chiamata da Cabiate poco prima delle 23 per un'aggressione in via Gianluca Padulli ai danni di una persona di 30 anni. Un'ora dopo, rissa a Cantù con i soccorsi chiamati in via Ariberto da Intimiano. In entrambi gli eventi non risultano persone ferite.

Passata la mezzanotte, gli agenti della Questura di Como e i soccorritori della Croce Rossa di Como sono intervenuti in via Milano a soccorso di un 60enne trasportato in codice verde in ospedale.

Sempre a Como, alle 2 sirene in via Franklin Delano Roosevelt per un 20enne intossicato dall'alcol per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ultimo intervento prima dell'alba, poco dopo le 15, a Fino Mornasco per un'altra aggressione in via Giordano. Sul posto carabinieri e ambulanza.