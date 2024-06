Risse in piazza e fuori dalla discoteca a Cantù: sette denunce

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nor di Cantù e della Stazione dei Carabinieri di Cantù insieme alla Polizia locale hanno portato all'identificazione di sette giovani, accusati di Concorso in rissa e lesioni personali aggravate.

I fatti

Le indagini hanno riguardato le aggressioni, che si sono verificate l'11 maggio in piazza Garibaldi e il 19 maggio fuori da una discoteca sita in via Milano. Episodi che hanno portato anche ad alcuni ferimenti. Tutti i denunciati sono affiliati alle baby gang, che da tempo agiscono sul territorio cittadino. Le denunce sono a carico di un giovane del 2006 e di un altro del 2007, entrambi tra gli aggressori nella rissa scoppiata in piazza Garibaldi e tra coloro che in quella circostanza avevano usato bottiglie di vetro rotte come armi improprie. Insieme a loro è stato denunciato anche un altro giovane del 2005.

Le altre denunce

I Carabinieri hanno proceduto poi a denunciare per gli stessi reati anche: un giovane del 2005 per entrambe le risse, così come un altro ragazzo classe 2008, un altro del 2004 e un altro ancora, classe 2003.