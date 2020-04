Ristoranti donano pizze gratis alla Croce Rossa di Montorfano

Pizze gratis ai volontari della Croce Rossa di Montorfano: la generosa donazione grazie ai commercianti del territorio.

Un bel gesto per ringraziare i volontari e i dipendenti impegnati in prima linea in questi giorni di emergenza sanitaria: i ristoranti L’Angolo della pizza di Anzano, Elvis Pizzeria di Albavilla e Pashà di Capiago Intimiano hanno donato pizze e bevande allo staff della Croce Rossa di Montorfano.

Dall’associazione è arrivato il ringraziamento per il bel gesto: “Grazie a L’Angolo della pizza di Anzano, Elvis Pizzeria di Albavilla e Pashà di Capiago Intimiano per il continuo sostegno e per la donazione di pizze destinati a Volontari e Dipendenti della Cri Montorfano impegnati nell’emergenza Covid-19”.