Ristoratore di Albavilla: "Green pass solo volontario"

"La presentazione del green pass all'ingresso di questo locale è esclusivamente volontaria". Recita così il cartello che campeggia fuori dal ristorante Da Leon, ubicato in via Capanna Mara ad Albavilla. Nel cartello, che ci ha segnalato un lettore, è peraltro aggiunto che la presentazione del green pass "per nessuna ragione viene richiesta forzatamente ai clienti nel rispetto della vigente norma privacy".

Il ristoratore

Abbiamo contattato telefonicamente il titolare del ristorante. Ha voluto precisare che il ristorante è attrezzato con una parte interna e una esterna. Ha quindi dichiarato, con una certa differenza rispetto al cartello appeso fuori dal locale, che il green pass è richiesto agli avventori che mangiano all'interno della sala, mentre i clienti non sono tenuti a mostrarlo se mangiano all'aperto.