Un "grazie" ai commercianti dagli organizzatori di Ristorexpo per aver fatto pubblicità alla manifestazione di Lariofiere allestendo vetrine e negozi di arancione, il colore simbolo della fiera.

Ristorexpo ringrazia i negozi di Erba

Mercoledì sera scorso, il curatore della storica rassegna enogastronomica nonchè presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri, insieme al direttore di Lariofiere Silvio Oldani ha invitato circa 60 negozianti del centro di Erba per una piccola festa in segno di amicizia e di riconoscenza. Graziano Monetti direttore di Confcommercio Como ha sottolineato l’importanza della risposta positiva degli esercizi commerciali: "Il vostro animare la città e il vostro curare le vetrine hanno arricchito ulteriormente Ristorexpo. Confcommercio c’è, si mette in gioco, ma ha sempre bisogno del vostro aiuto e della vostra partecipazione".

