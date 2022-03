Ristorexpo riparte dal conforto

Erba

Presentata la 24esima edizione, in programma dal 3 al 6 aprile.

E' di nuovo Ristorexpo

E’ il tema del conforto ad animare la 24^ edizione della manifestazione Ristorexpo in programma dal 3 al 6 aprile prossimi nei padiglioni di Lariofiere. Ieri, venerdì 25 marzo, la presentazione insieme agli storici amici dell’evento, da Confcommercio Como e Lecco a Fipe Como e Lecco, a Fic, Ais e tanti altre istituzioni, oltre una ventina, che ogni anno si danno da fare per rendere questo evento sempre più importante. Insieme al sindaco Veronica Airoldi e al giornalista e amico storico Giacomo Mojoli in collegamento gli ospiti dei prossimi giorni di Lariofiere, Nicola "Tinto" Prudente, Luca Picchi, Cristiano Tomei, Federico Quaranta. "Dopo due anni di pandemia e anche con gli avvenimenti recenti abbiamo bisogno di essere confortati", ha spiegato il curatore della fiera Giovanni Ciceri annunciando momenti importanti come il premio alla carriera allo chef Carlo Cracco e il premio benemerito della ristorazione del territorio ad Angelo Foresti. Il sindaco Airoldi ha parlato della necessità di un certo ottimismo in questo momento, dopo la pandemia con una guerra in corso: "Ripartiamo bene, con forza, nella consapevolezza che questo non è un settore marginale, ma dal quale possiamo far ripartire il paese".

