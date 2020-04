Ritiro del verde e degli ingombranti a domicilio: la prima chiamata è gratuita

Ritiro del verde e degli ingombranti: una chiamata gratuita per tutti i cittadini per il ritiro a domicilio. Questa l’iniziativa di Service24 per far fronte alle esigenze della cittadinanza.

Ritiro gratuito del verde e degli ingombranti, ecco come fare

“A seguito dell’emergenza causata dall’epidemia Covid-19, Service 24 ha deciso che fino alla riapertura delle piattaforme offrirà un ritiro gratuito per ogni servizio a chiamata a tutti i suoi cittadini. Contattando il numero verde 800 031 233, oppure compilando il modulo presente sul sito www.service24.co.it (sezione “servizi a chiamata”), è infatti possibile fin d’ora richiedere e programmare un servizio (una chiamata al mese) di ritiro a domicilio gratuito sia per il verde sia per gli ingombranti – spiegano dalla società – Per tutte le chiamate successive sarà invece addebitato il costo previsto per singolo Comune (informazioni circa i costi dei servizi è possibile consultare il link)”.

A partire dallo scorso 1 luglio, la Società ha introdotto progressivamente per i comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Brunate, Capiago Intimiano, Erba, Lipomo, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio i servizi chiamata: questi sono stati pensati principalmente per andare incontro alle esigenze di tutti coloro che non hanno la possibilità di conferire verde e ingombranti presso i centri di raccolta di Erba e Tavernerio. Gli stessi sono stati definiti sulla base delle necessità espresse da ogni Amministrazione comunale. Per questo motivo, i costi dei servizi variano sulla base del Comune di appartenenza.

Le parole dell’Amministratore Pessina

L’amministratore unico, Marco Pessina, ha voluto sottolineare che “in questo momento difficile per tutti noi assieme ai soci abbiamo deciso di essere ancora più vicini ai cittadini del nostro bacino. Lavoriamo tutti i giorni per garantire il regolare funzionamento dei servizi di ritiro porta a porta. Ci auguriamo che questa temporanea chiusura possa finire al più presto ed insieme ritrovare la normalità che tutti ci auguriamo sia al più presto”.