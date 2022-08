Ritorna "FestAgorà", due giorni di giochi e attività con "Agorà 97"

Sabato 27 e domenica 28 agosto torna, dopo due anni di stop obbligato, FestAgorà, una festa d’estate con musica, animazioni, giochi e laboratori creativi per bambini. L’appuntamento è ad Albiolo nella tensostruttura di Sant’Anna nell’ultimo week-end di agosto; partecipare significa anche contribuire al sostegno dei progetti di "Agorà 97" in un anno molto importante, l’anno in cui si festeggiano i 25 anni di attività.

Due giorni insieme ad "Agorà 97"

La festa vede il suo inizio sabato 27 agosto con la cucina in funzione dalla 19 alle 24; grazie a Gs Oral si potrà godere della buona tavola in compagnia. Ma la serata propone anche momenti di musica con ballo accompagnati da Max Turati: sarà possibile scendere in pista grazie al suo repertorio dal pop al blues. La conduzione della serata è affidata alla brava conduttrice Tv Clara Taormina, con la quale si festeggierà e celebrerà la chiusura del progetto di raccolta fondi “Da Ronago a Lisbona”, che ha visto protagonista lo sportivo Christian Ghielmetti e la sua bicicletta con la quale ha percorso 3.000 chilometri di solidarietà per Casa di Gabri e i suoi 10 piccoli ospiti.

"FestAgorà" continua domenica 28 agosto: dalle 10 alle 18 si potrà continuare a gustare con grandi “tavolate in compagnia” la buona cucina estiva grazie al gruppo "Amici di Agorà". La giornata prevede molte proposte di animazione, giochi, laboratori creativi per bambini grazie alla presenza con stand espositivi di numerose associazioni locali: le attività di laboratorio si svolgeranno con le Associazioni Aperta…mente, La Lanterna di Olgiate Comasco, Spazio Il Puzzle, Diversamente Genitori, Spin Art con Massimo Larese, Anima delle Mamme, Associazione Tradizione Canturina, Sussurri in cerca di nome; ci sarà un momento di Lettura con Casa di Gabri, di arteterapia, l’Associazione Animal touch pet therapy farà conoscere il mondo della pet therapy, si potrà fare un giro a cavallo con la Scudera il Ciocco e verrà allestito un angolo di foto per i bambini con il gruppo Scuola d’Infanzia PierAndrea Comolli di Cagno.

L’animazione che donerà un sorriso in piu’ ai bambini sarà con Fiabaclown che ci farà entrare nel fantastico mondo delle favole; non mancheranno i palloncini e le frittelle ma anche l’esperienza dei giochi d’epoca con la Pro Concagno. La protezione civile Prealpi sarà presente e proporrà della dimostrazioni per bambini e lo spazio mostra sarà curato dai volontari di Volagorà e del gruppo Sportivo I Bindun.

Con una collaborazione che dura ormai da anni non puo’ mancare la presenza de Il gomitolo solidale con un suo stand e di supporto anche alla cucina insieme ai volontari degli Alpini, Avis Valmorea e Amici dell’Assunta.

Un ricco programma

Nel pomeriggio della domenica il Circolo Scacchi La Torre propone un Torneo di Scacchi e non mancherà l’aspetto sportivo con dimostrazioni di danza con Studio D Danza Arte e Movimento, di judo con ASS Nippon Malnate e Ginnastica Ritmica, con ASD Fenix di Uggiate Trevano.

Nella giornata di domenica la musica sarà protagonista insieme alla buona cucina: dalle 10 alle 15 in console il Dj Arthur Zuccarino e nel pomeriggio con il gruppo musicale che non ha bisogno di presentazioni 7grani.

A chiusura di questo a dir poco ricchissimo programma di "FestAgorà" non poteva mancare una mostra di Auto d’Epoca grazie al Gruppo Rood Vec da fruntiera.

Un interminabile programma per tutti gli Amici di Agorà 97, i bambini, le famiglie e perché no…gli amanti della buona cucina e della buona musica.

Si riparte quindi con una voglia quasi irrefrenabile di stare insieme, un entusiasmo alle stelle per due giorni di condivisione che permetteranno una ulteriore crescita di Agorà 97 grazie alla presenza di tanti Amici e un maggiore radicamento nel territorio tra associazioni in nome del pieno significato dell’essere volontari a supporto di nuove progettualità.