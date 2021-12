Ritorna il "Mercatino degli Elfi": tutti in piazza per Natale

Oltrona di San Mamette

L'evento andrà in scena domenica 12 dicembre in piazza Europa.

Ritorna il "Mercatino degli Elfi": le feste sono più liete a Oltrona di San Mamette grazie alla tradizionale iniziativa.

"Mercatino degli Elfi" in piazza

La tradizione si rinnova grazie al gruppo Alpini del paese: bentornato "Mercatino degli Elfi". Come consuetudine, anche quest’anno, il principale appuntamento natalizio sta per diventare realtà. Domenica 12 dicembre, tutti in piazza Europa insieme alle instancabili Penne nere guidate dal sindaco Aurelio Meletto. Apertura della manifestazione alle 8 e chiusura nel tardo pomeriggio, alle 17. Un buon modo per assaporare, in compagnia, lo spirito festivo, magari deliziando il palato con la trippa da asporto. Alle 14.30, l’associazione genitori proporrà teatro e pittura dal vivo con l’acquerellista Cristina Calì.