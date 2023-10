Ritorna la gara di corsa in memoria del compianto Giovanni Volere

Ricordare un uomo, un volontario d’eccezione, con lo sport. Ricordare il suo valore tramite la partecipazione e l’impegno. Ricordare Giovanni Volere.

Corsa in memoria di Giovanni Volere

Dopo quattro anni di stop, domani, domenica primo ottobre, ritornerà il "Trofeo Giovanni Volere", dedicato al consigliere dell’Unione Sportiva Oltronese venuto a mancare nel 2000, a 50 anni. Una figura indimenticabile e indimenticata, quella di Volere. Un punto di riferimento che ancora oggi riverbera e si rende esempio per le nuove generazione. Ed è proprio con l’obiettivo di portare avanti i suoi insegnamenti che il presidente dell’Uso Bruno Pagani, insieme al Consiglio direttivo, ha voluto con forza riportare in auge la gara promozionale di corsa su strada, una delle tre "gemme" dell’associazione di Oltrona di San Mamette. E così sarà anche oggi, domenica primo ottobre, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione della Fidal. La gara è aperta per gli Esordienti 5-8 anni (maschi e femmine), Esordienti 10 anni (maschi e femmine) e ragazzi e ragazze fino a 12 anni. Il percorso, interamente su asfalto, si snoderà lungo via XX Settembre, piazza San Giovanni, via Cavour, piazza Statuto e ritorno. Rinfresco all’arrivo.