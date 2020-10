Ritorna Non solo Auto e Moto, il magazine in omaggio per i lettori

Finalmente ritorna Non solo Auto e Moto. Il secondo numero della rivista dedicata ai motori e più in generale al mondo della mobilità, vi aspetta in edicola. Lo troverete gratuitamente in allegato ai settimanali del gruppo: un regalo, sicuramente gradito, che il gruppo Netweek fa a tutti i suoi lettori. Chi ha intenzione di cambiare macchina o semplicemente vuole essere costantemente aggiornato su tutte le novità del mercato troverà pane per i propri denti. A prendersi la scena è il boom delle auto elettriche nei mesi precedenti alla pandemia di Covid-19. E in arrivo ci sono una raffica di vetture che testimoniano la svolta green anche delle casa automobilistiche.

Il ritorno di Non solo Auto e Moto

Nel nuovissimo Non solo Auto e Moto si parlerà dell’attesa Alfa Romeo Tonale, dei plus della Corsa-E e delle proposte Citroen, Peugeot e Renault. Non mancheranno approfondimenti legati anche agli altri marchi, da Ford a Volkswagen, passando per BMW, Toyota, Nissan e ovviamente Fiat, con uno zoom sui segreti della 500 elettrica. Le parole chiave sono le medesime per tutti, declinate ciascuno secondo la propria anima: elettrico, mobilità sostenibile, green, hybrid, assistenza alla guida e sicurezza. C’è spazio anche per le moto, con i nuovi bolidi di casa Aprilia e le rinnovate versioni di alcuni modelli del mondo Ducati, MV Agusta e BMW.

Dalla Formula E al capitolo sicurezza

La Formula E è ripartita, pronta a dare spettacolo. Ma tanta bellezza la può trovare anche chi viaggia on the road sulle strade del nostro paese: il 2021, condizioni sanitarie permettendo, strizza l’occhio ai camper, mezzo apprezzato perché permette di viaggiare in autonomia e all’aria aperta. Sarà celebrato anche il successo delle E-bike, sempre più gettonate, mentre non si rinuncerà a dare un ulteriore sguardo al futuro, dove si parla sempre più di biocarburanti e soprattutto di idrogeno. Attenzione anche alla sicurezza, fra RC Auto, pneumatici invernali e seggiolini anti-abbandono. Per suggerimenti, opinioni o richieste particolare è possibile scrivere all’indirizzo nonsoloautoemoto@netweek.it. Buona lettura a tutti!