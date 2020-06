Il 2 aprile 2017 era stato ritrovato un cadavere al Cornizzolo: oggi, 8 giugno, è stato arrestato l’autore del delitto, oltre a quattro soggetti legati a gruppi criminali dediti allo spaccio.

Ritrovamento cadavere al Cornizzolo, arrestato l’autore del delitto

Si sono concluse così le operazioni Maschere e Nemico Pubblico che hanno riguardato l’interruzione di un sodalizio criminoso di etnia italo albanese per lo spaccio di sostanze pericolose. Nelle prime ore di oggi, 8 giugno 2020, La Squadra Mobile della Questura di Treviso, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, e i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Como e la collaborazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria, hanno eseguito 5 Ordinanze di Custodia Cautelare in carcere e un provvedimento di Divieto di Dimora, nonché 12 perquisizioni domiciliari, a conclusione di una complessa indagine diretta dalla Procura Distrettuale di Venezia inerente un vasto traffico di sostanze stupefacenti tra il Veneto la Lombardia e la Calabria e l’estero, in particolare Albania, Romania, Inghilterra e Germania.

Nel corso dell’indagine, che si è protratta per circa due anni, sono stati sequestrati circa 350 Kg di marijuana e g.270 di cocaina, nonché sostanze dopanti e anfetamine, e sono stati tratti in arresto in flagranza di reato 8 individui. Nel corso della stessa indagine uno dei sodali, identificato per Metaj Besnik veniva rinvenuto cadavere nella provincia di Como, omicidio che sarebbe stato commesso per questioni legate al mancato pagamento di una partita di sostanza stupefacente.

Oggi, 8 giugno, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Como hanno tratto in arresto un soggetto pluripregiudicato, inserito organicamente nella “locale“ di ‘ndrangheta di Erba (famiglia Varca–Crivaro), già domiciliato in Koplik (Albania), per i reati d’omicidio e occultamento di cadavere del citato Metaj Besnik nonché di detenzione e porto d’arma da fuoco

illegale. Il suo corpo era stato trovato parzialmente sepolto nei boschi del monte Cornizzolo, nel comune di Eupilio. Il cadavere presentava dei fori di arma da fuoco in testa ed era completamente nudo, chiara evidenza di una vera e propria esecuzione.

Contemporaneamente, nella stessa mattinata, il personale della Squadra Mobile di Treviso ha eseguito, nel medesimo contesto investigativo, 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti nonché le già citate perquisizioni domiciliari. I soggetti tratti in arresto e perquisiti dalla Polizia di Treviso sono tutti appartenenti al sodalizio criminale.