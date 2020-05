Sono state ore di grande apprensione a Montorfano: da ieri sera, mercoledì 13 maggio 2020, la famiglia non aveva sue notizie, ma questa mattina, la donna di 65 anni è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute.

Ritrovata la 65enne scomparsa a Montorfano

Da ieri sera, mercoledì, i famigliari della donna, una 65enne che abita in via Brianza, erano in grande apprensione per la sua improvvisa scomparsa da casa. La donna infatti sarebbe uscita dalla sua abitazione senza farne più ritorno e ha trascorso la notte senza rincasare. Da qui l’appello dei famigliari perché chi avesse sue notizie contattasse le Forze dell’ordine. E l’appello per ritrovare la montorfanese è stato divulgato anche questa mattina, giovedì 14 maggio, dal sindaco Giuliano Capuano.

Da ieri, un grande dispiego di soccorritori e Forze dell’ordine, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri , Croce Rossa e Protezione civile, si è mobilitato per cercare la donna. La 65enne è stata ritrovata questa mattina a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, in buone condizioni di salute. E’ stata portata in ospedale per accertamenti ma sta bene.

Il sindaco Capuano ha ringraziato via social tutti i soccorritori e le Forze dell’ordine che si sono mobilitati per trovare la 65enne: “Ringrazio i Carabinieri della Caserma di Albate, la Protezione civile, la Croce Rossa e gruppo cinofilo, i Vigili del Fuoco, per l’attiva collaborazione, dalla tarda serata di ieri a oggi, per le ricerche della nostra concittadina dispersa, e ritrovata in buone condizioni, questa mattina nei boschi di Montorfano. Grazie anche ai colleghi sindaci, che hanno attivato anche le loro pattuglie di Polizia per controllare nei loro territori, unitamente a tutti i cittadini che si sono attivati nel divulgare la notizia”.