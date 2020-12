Ritrovata la piastrina del soldato erbese Cesana: l’appello di una associazione per rintracciarlo

Un appello per far “tornare a casa” la piastrina identificativa di un soldato erbese.

Ritrovata la piastrina del soldato erbese Cesana

L’avviso del ritrovamento dell’oggetto militare è stato pubblicato sul gruppo Facebook Sei di Erba se… da Maurizio De Angelis, presidente di un’associazione di Roma, la “Ricerche storiche” che si occupa appunto di far recapitare gratuitamente i piastrini ritrovati in tutta Italia e nel mondo.

“Quello che sappiamo è che questo soldato faceva parte del 34° Reggimento Fanteria – spiega il presidente dell’associazione romana – Il soldato si chiama Giuseppe Serafino Cesana, figlio di Carlo Cesana e Carolina Langhi (o Longhi), nato a Sirone nel 1921. Credo che poi da Sirone si sia trasferito a Oggiono e poi a Erba. Se le informazioni attualmente in mio possesso sono giuste, negli anni Settanta abitava in via Diaz”.

Il servizio completo sul Giornale di Erba da sabato 12 dicembre 2020 in edicola

