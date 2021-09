Ritrovati gli ex voto rubati dal Santuario di Longone: finalmente torneranno al loro posto

Saranno riposizionati in occasione della Festa della Madonna del rosario i tre ex voto rubati anni fa dal Santuario di Longone al Segrino. Il ritrovamento è stato effettuato dagli uomini del comando dei Carabinieri di Tutela del patrimonio culturale.

Gli ex voto rubati dal Santuario di Longone finalmente torneranno al loro posto

I tre oggetti devozionali erano stati ritrovati dai carabinieri circa tre anni fa insieme ad altri 54 ex voto. Tutti erano poi stati consegnati alla Diocesi che a sua volta aveva iniziato un’opera di restauro, schedandoli all’ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici. Nel maggio di quest’anno era infine avvenuta la consegna alla comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria, nelle mani del parroco padre Giovanni Giovenzana. I tre ex voto saranno però riposizionati nella chiesa soltanto la prossima domenica, 3 ottobre.

