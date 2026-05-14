Il mezzo, ritrovato dai ghisa di Lazzate, era stato rubato ad un imprenditore agricolo di Cermenate e probabilmente era pronto ad essere usato come ariete in rapine e furti

Un trattore precedentemente rubato a Cermenate è stato trovato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale nascosto dalla vegetazione sul territorio di Lazzate.

Ritrovato dalla Polizia Locale un trattore rubato e nascosto tra la vegetazione

Come riportato dai colleghi di Primasaronno.it, i ghisa lazzatesi, durante un’operazione di controllo del territorio, hanno trovato e restituito al legittimo proprietario il mezzo, sottraendolo con ogni probabilità a scopi illeciti.

Il trattore, di ingente valore commerciale (superiore ai 100mila euro), è stato individuato dagli agenti nella zona di via Fratelli Rosselli, nei pressi della nuova strada realizzata da Pedemontana, che al momento non è stata ancora consegnata e aperta al traffico. Il mezzo era stato accuratamente occultato tra la fitta vegetazione presente nell’area.

Dai successivi accertamenti, avvenuti nell’immediato dopo il ritrovamento, la Polizia Locale ha scoperto che il trattore era stato rubato poche ore prima a un imprenditore agricolo di Cermenate, che ne aveva già denunciato il furto.

Il possibile utilizzo per furti e rapine

Il mezzo era inoltre equipaggiato con una pinza meccanica frontale per il sollevamento tronchi: un dettaglio che, unito alle modalità del ritrovamento, ha indotto gli inquirenti a non escludere l’ipotesi che il veicolo potesse essere utilizzato a breve per compiere assalti a esercizi commerciali o per essere recuperato successivamente con un mezzo idoneo per immesso nel mercato nero internazionale.

Dopo i rilievi di rito, la Polizia Locale ha provveduto a contattare il legittimo proprietario per la riconsegna del bene, interrompendo così una catena criminosa che avrebbe causato un gravissimo danno economico all’azienda agricola derubata.

Il commento del sindaco

Sull’esito dell’operazione è intervenuto il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che ha voluto esprimere il proprio plauso alla Polizia locale per l’intervento: