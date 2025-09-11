Ritrovato il cadavere di un uomo nella Bova

Sul posto i Carabinieri di Erba, il Soccorso alpino Triangolo lariano, i Vigili del fuoco e il soccorso Speleo alpino fluviale

Rinvenuto il corpo nel torrente nei boschi sopra la città

Sono stati due ragazzini nel pomeriggio a ritrovare il corpo di un uomo, riverso nel torrente Bova. Intorno alle 15 di oggi, giovedì 11 settembre, è scattato l’allarme che ha portato nei boschi della Valle Bova i mezzi di soccorso che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sono ancora in corso gli accertamenti

Attualmente si sta ancora cercando di capire la dinamica del decesso e le forze dell’ordine stanno lavorando per verificare l’identità dell’uomo.

Sul posto anche il sindaco di Erba, Mauro Caprani, e l’assessore Alessio Nava.