Ritrovato il corpo di Andrea Galimberti nella forra della Val Molinera

Ritrovato il corpo di Andrea Galimberti, scomparso sabato scorso durante un’escursione, travolto dalla piena del torrente Molinera.

Ritrovato questa mattina

Il corpo dell’uomo, 38 anni, di Oltrona di San Mamette, è stato rinvenuto nel tratto centrale della forra della Val Molinera, a circa 300 metri da dove era stato travolto. Sono in atto le operazioni di recupero, impegnati il Cnsas, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, la Guardia di finanza.

La tragedia sabato scorso

Galimberti era in compagnia di un amico. I due stavano cercando funghi quando sono stati sorpresi da un violento temporale. E’ stato trascinato dalle acque del torrente che scende verso il lago Maggiore. Sul posto hanno operato gli specialisti vigili del fuoco del nucleo S.A.F (Speleo Alpino Fluviale) e due squadre di terra, in collaborazione con i volontari del soccorso alpino. Le ricerche, dopo la sospensione nella notte, sono riprese alle prime luci dell’alba. È stato allestito un presidio presso il comune di Maccagno. Le ricerche sono riprese domenica 30 agosto. Per il suo ritrovamento hanno operato i Vigili del fuoco del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto), gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 84”, il personale del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e una squadra di terra. Congiuntamente i volontari del Cnsas e protezione civile.