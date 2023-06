Oggi pomeriggio, venerdì 2 giugno 2023, si è verificato un rocambolesco incidente a Brenna: tre le auto coinvolte. Tutte hanno subito danni ingenti.

Rocambolesco incidente a Brenna: distrutte tre auto

Il sinistro ha avuto luogo a Olgelasca, frazione di Brenna, più precisamente in via Olgelasca nei pressi del civico 31 poco prima delle 16.30. La dinamica, ancora non chiara, è al vaglio delle Forze dell'ordine, presentatesi sul posto con una pattuglia dei Carabinieri di Cantù.

Insieme a loro il 118 che ha provveduto a inviare un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù in codice giallo. Tre, come i veicoli, le persone coinvolte nell'incidente: un maschio di 20 anni, una ragazza di 21 e una donna di 48.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.