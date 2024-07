Roggia esondata, evacuati due anziani

Vigili del fuoco intervenuti a Caslino d’Erba.

Roggia esondata per frana

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente nella mattina di oggi, in Caslino d’Erba, via Alpini. Una roggia è esondata a causa di una frana, coinvolgendo un'abitazione. Si segnala anche il danneggiamento a un tubo del gas. Due anziani sono stati evacuati a titolo precauzionale.

A pochi minuti dal primo smottamento, se ne è verificato un altro in via Monte Palanzone. In questo caso acqua e detriti hanno sfondato il tetto di un garage, allagandolo.

L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio in entrambi gli episodi, facendo alzare in volo anche l'elicottero per una ricognizione dall'alto. Intervenuti anche il sindaco Marco Colombo, alcuni cittadini volenterosi e la Protezione civile che hanno aiutato a ripulire le strade - rimaste inagibili per diverse ore.