Roggia Lubiana, l’acqua è bianca: allarme ad Alzate, si indagano le cause.

L’allarme è stato lanciato nei giorni scorsi: ancora non si conoscono le cause, ma da alcuni giorni le acque della Roggia Lubiana, ad Alzate, si sono tinte di bianco. Il colore inusuale della roggia sarebbe dovuto a schiume e fanghi, e nello specifico l’allarme è stato lanciato per quanto riguarda il cunicolo sotto la ferrovia Como-Lecco. La segnalazione del problema è stata avanzata al Comune e alla società Como Acqua, che potrà intervenire per comprendere le cause del fenomeno. Il colore delle acque della Roggia Lubiana potrebbe essere riconducibile a un’otturazione dello scolmatore per cui il liquame finirebbe nella roggia, ma, come detto, al momento non si conoscono le cause del fenomeno.