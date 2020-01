Rogo della Giubiana: questa sera appuntamento in piazza a Cantù

Rogo della Giubiana confermatissimo a Cantù.

Evento tradizionale

In piazza Garibaldi la Pro loco per Cantù sta lavorando alacremente per preparare la catasta di legna. Questa sera torna il tradizionale appuntamento con il rogo della Giubiana, dopo che anche Cantù è rimasta con il fiato sospeso per le limitazioni regionali e alcuni paesi hanno rinunciato alla festa (per esempio Figino Serenza). Ecco dunque il programma della serata: alle 20.45 è prevista la partenza del corteo a cura del Gruppo Storico Canturium con il seguente percorso: via Dante, via Volta, piazza Garibaldi. Alle 21.15 arrivo del corteo in piazza Garibaldi e a seguire accensione del rogo della Giubiana e spettacolo piromusicale. Durante la serata (angolo via Manzoni, zona fontana) distribuzione gratuita di risotto con luganega curato da Associazione Nazionale Alpini Sezione di Cantù.

Parcheggio gratuito per tutti