Rompono il finestrino dell'auto e rubano il borsello lasciato inavvertitamente incustodito. L'episodio è avvenuto ieri, martedì 31 maggio 2022, tra le 15.42 e le 15.50, a Capiago Intimiano.

Rompono il finestrino dell'auto e rubano il borsello. Il sindaco: "Cerchiamo testimoni"

Sono bastati pochi minuti per colpire, davanti al parcheggio della Chiesa di Capiago. I malviventi prima hanno rotto il finestrino dell'automobile, dopodiché si sono portati via il borsello al cui interno c'era una macchina fotografica.

Il sindaco, Emanuele Cappelletti, dopo l'accaduto è intervenuto in prima persona: "Il proprietario ha inavvertitamente lasciato il borsello in auto per pochi minuti. Mi sono immediatamente interessato alla questione, svolgendo le prime azioni di verifica dal momento che so quanto è importante agire sin dalla prime ore. Abbiamo già visionato le immagini delle telecamere dalla zona, ci occorrono però conferme aggiuntive, chiediamo quindi ed eventuali testimoni di contattarci". Dopo l'appello, pubblicato anche via Facebook, alcune segnalazioni sono già arrivate.

Le indagini del caso saranno affidate alle Forze dell'ordine. "Negli ultimi anni in paese, anche grazie alla nostra attenzione in tema di sicurezza pubblica e alla capacità di fare rete, c'è stato un netto calo dei furti. Sono stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri ed è stato importante anche essere entrati a far parte del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Cantù-Cucciago-Capiago. Vogliamo che il trend di furti resti basso", conclude il primo cittadino.