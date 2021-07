In campo a 79 anni per giocare a calcio col figlio di 49 anni.

Ronago: in campo a 79 anni per giocare a calcio col figlio di 49 anni.

E’ questa la magia avvenuta sabato scorso in occasione della partita organizzata da Rino Ghielmetti, alpino ed ex campione del Mendrisio, da Alessio Merlo e dal vicepresidente della Faloppiese Ronago, nonché storico presidente del Ronago, Angelo Conconi: sfida pallonara tra la via Bellaria e il resto del paese, sul campo del centro sportivo comunale.

Passione in comune per Gilberto e Alessio Peron? Il calcio e la maglia rossonera, quella del Milan, indossata proprio nel match di sabato scorso. Difensore uno, centrocampista l’altro, sono scesi in campo nella squadra che ha affrontato e battuto per 2 a 1 via Bellaria.

