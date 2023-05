Rosa Camuna, Regione Lombardia premia l'associazione "Cometa"

Regione Lombardia premia l'associazione "Cometa" con La Rosa Camuna.

Sabato 27 maggio, dalle 18:30 alle 20:00, in Auditorium Testori, si è svolto il Premio Rosa Camuna, il riconoscimento che Regione Lombardia assegna annualmente a persone, imprese, enti, e associazioni che si sono distinti per impegno, operosità, creatività e ingegno. Il premio speciale Politiche per i giovani è stato assegnato all'associazione "Cometa" di Como. Impegnata dal 1986 nell’accoglienza, nell’educazione di bambini e ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie per promuoverne lo sviluppo e una crescita serena. Favorisce la piena espressione delle capacità e dei talenti di ciascuno offrendo un contesto stimolante e creativo, dove i piccoli ospiti si sentono valorizzati, acquisendo fiducia in se stessi, competenze e conoscenze professionalizzanti.