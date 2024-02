Rosa dei Venti: nuova trattoria sociale a sostegno dei progetti dedicati ai minori ospiti di Villa Plinia

Rosa dei Venti: nuova edizione per la Trattoria sociale, il prossimo 27 febbraio, nella suggestiva Villa Plinia di Solzago, a Tavernerio: i proventi sosterranno i progetti per i minori ospiti della comunità terapeutica e in particolare ill laboratorio di hotellerie legato al nuovo progetto Forest House.

Ospite speciale della serata sarà chef Giancarlo Morelli

Appuntamento alle 19 a Villa Plinia: si inaugurerà una nuova stagione di eventi aperti al pubblico.

Il primo appuntamento in calendario è una cena guidata dallo chef Giancarlo Morelli, sotto il cappello della ormai tradizionale rassegna delle trattorie sociali, per condividere, collaborare e sostenere i minori adolescenti fragili ospiti delle comunità terapeutiche e utenti dei servizi della onlus. Un’occasione per stare insieme vivendo in diretta uno spezzato importante della vita di comunità che vedrà i giovani ospiti impegnati nella preparazione di una cena a 360 gradi: dalla selezione degli ingredienti, all’allestimento della sala, dalla preparazione delle pietanze al servizio in tavola. Un vero e proprio laboratorio di vita quello delle trattorie sociali volto a imparare un mestiere, ma anche a relazionarsi con gli altri commensali e con i propri pari, in una dimensione familiare e protetta.

La serata sarà occasione per dare delle anticipazioni su tutto il programma del 2024 che quest’anno coinvolgerà altri chef come Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio, in primavera, lo chef Mirko Gatti del ristorante Radici di San Fermo della Battaglia, domenica 26 maggio per la attesissima Festa dei Rododendri del Parco di Villa Plinia, l’apericena estivo con lo chef Marco Rossi del ristorante Al Rustico di Lambrugo, i due fratelli chef del ristorante Grow di Albiate in collaborazione con lo chef italo-egiziano Walter El Nagar del Refettorio di Ginevra, domenica 22 settembre per l’VIII edizione della Festa dell’Acqua di Sorgente e Anna Sartori dell’omonima pasticceria erbese in collaborazione con Valeria Margherita Mosca di Wood*ing Bar, a metà novembre.

L'ingresso alla cena è con donazione a partire da 49 euro. Per info e prenotazioni scrivere entro giovedì 22 febbraio 2024 a comunicazione@rosadeiventi.org o chiamare il 333 2513693.