Rotatoria riqualificata e nuovo passaggio pedonale

Lavori in corso a Castelmarte: in programma la riqualificazione di una rotatoria e la realizzazione di un passaggio pedonale.

Intervento in corso

Sono in corso i lavori di riqualificazione della rotatoria e prossimamente inizieranno gli interventi riguardanti la nascita di un collegamento pedonale tra il centro polifunzionale e via delle Marcite. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione della rotatoria che si trova all’intersezione tra via Lambro e via Ca’ Bianca. Grazie a questi interventi, la rotatoria avrà un altro aspetto, garantendo più sicurezza per chi transita da questa strada, che nel tempo è stata teatro di diversi incidenti. I lavori sono finanziati dai Comuni di Canzo e Castelmarte, dalla Provincia di Como e da Regione Lombardia.

Parla il sindaco

“La decisione di modificare la rotatoria presente nella parte bassa di Castelmarte, nasce dalla volontà di garantire maggiore sicurezza a chi transita da questa strada – spiega il sindaco Elvio Colombo – Ad esempio in passato quando era aperta anche la strada per recarsi a Scarenna e i pericoli erano maggiori. Con la nuova rotatoria il traffico verrà rallentato, garantendo quindi più sicurezza per i veicoli che transitano da qui”.

Visti i lavori in corso la viabilità subirà alcune modifiche fino a giovedì 30 aprile. I veicoli che percorreranno la via Ca’ Bianca provenienti da Caslino d’Erba avranno l’obbligo di dirigersi a destra verso Ponte Lambro per immettersi sulla strada provinciale 40. Invece, i veicoli che percorreranno la via Ca’ Bianca provenienti da Canzo dovranno obbligatoriamente dirigersi a destra verso Asso per immettersi sulla strada provinciale 40. Da lunedì invece sarà interdetto al traffico veicolare l’accesso sulla via Lambro per i veicoli che percorreranno la via Ca’ Bianca provenienti da Canzo.

Collegamento pedonale

Oltre che alla riqualificazione della rotatoria sono in programma interventi anche per garantire un collegamento pedonale tra il centro polifunzionale e via delle Marcite. Il costo totale del progetto che darà vita al nuovo collegamento pedonale è di 250 mila euro. Gli interventi verranno finanziati dal Comune di Castelmarte, dalla Provincia di Como e dalla Regione Lombardia. I lavori per realizzare il nuovo collegamento pedonale non sono ancora iniziati, ma prenderanno il via a breve.